شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 245 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى 240فلس كمستوى اول ثم 228 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 252 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 242 فلس وبين مستوى المقاومة هو 247 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط