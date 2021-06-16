شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يخسر مكاسب الاسبوع -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 79.10 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 66 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 83 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 76.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 81.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط