شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 78.40 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية استمرار الاداء السلبي للسهم، حيث اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 65 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 82 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 76.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 79.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط