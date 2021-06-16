شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث امس الثلاثاء منخفصا عند مستوى 40 فلس، مكون بذلك نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 36 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 38.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 40.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط