شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولاوت السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 134 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما كون السهم نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا للوصول لمستوى المقاومة 145 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 130 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 133 وبين مستوى المقاومة هو 137 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد