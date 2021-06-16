شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام العمل فى قانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الموظف الحكومي الحق في العمل جزء من الوقت الأصلي لساعات العمل وذلك بناءا على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام، وذلك بعد تقديم طلب للسلطة المختصة.





المختص بالموافقة السلطة المختصة هي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها





الشروط أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت

أن يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته

الأجر يستحق الموظف 65٪ من أجره الوظيفي والمكمل



الاشتراكات المستحقة والتأمينات الاشتراكات المستحقة والتأمينات

تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف





الإجازاتيستحق الموظف 65٪ من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة