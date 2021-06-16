شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطة معارض قطاع الطباعة والكتب والتغليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، أنه سيشارك هذا العام في عدد من المعارض الهامة بهدف زيادة الصادرات لعل أبرزها معرض عمان الدولي للكتاب سبتمبر 2021 ومعرض بروباك نيجيريا خلال نفس الشهر وأكسبو نيروبي أكتوبر 2021.

وكشف المجلس وفق خطته للمعارض، أنه سيشارك أيضا في معرض جلف فود نوفمبر 2021، والشارقة للكتاب في نفس الشهر، ومعرض الشارقة للكتاب ومعرض الكويت للكتاب خلال نوفمبر أيضا، ومعرض جدة للكتاب في ديسمبر 2021.

ومن المقرر الاشتراك في معرض ( paper world) في ألمانيا 29 يناير 2022 ومعرض ( horeca Greece) 11 فبراير 2022 و ( fruit logistica) بنفس الشهر.

وكشف المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ارتفاع صادرات القطاع إلى مستويات 255.182 مليون دولار 2021 خلال أول 4 أشهر من العام الجارى بالفترة من يناير إلى أبريل 2021 مقابل 206.883 مليون دولار 2020 بنسبة ارتفاع 23٪.

وشهد قطاع التغليف تحقيق صادرات بـ 159.67 مليون دولار حتي أبريل 2021 مقابل 128.53 مليون دولار بزياده 24 % عن نفس المدة عام 2020، وبلغت صادرات قطاع الورق 88.31 مليون دولار حتي أبريل 2021 مقابل 74.38 مليون دولار بزياده 19 % عن نفس المدة عام 2020.

وأعلن المجلس التصديرى، أن قطاع الطباعة والكتب بلغت صادراته 7.27 مليون دولار حتي أبريل 2021 مقابل 4.11 مليون دولار بزياده 77 % عن نفس المدة عام 2020، فيما بلغت صادرات قطاع المصنفات الفنية 0.084 مليون دولار حتي أبريل 2021 مقابل 0.014 مليون دولار بزيادة عن نفس المدة عام 2020.

وعن أبرز الدول المستقبلة لمنتجات القطاع، فإن السودان في المركز الأول بـ 34.299 مليون دولار، وليبيا بالمركز الثاني بـ 19.281 مليون دولار، ثم السعودية 18.453 مليون دولار ، تركيا 16.653 مليون دولار، إيطاليا 15.627 مليون دولار.