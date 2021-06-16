شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أحداث اقتصادية ترسم ملامح أسعار الذهب الأربعاء 16 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق المعادن الثمينة عددا من الأحداث الهامة التي من المتوقع أن تؤثر فى مجريات التداول خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 ، والتي نستعرضها فى السياق التالى:

- إعلان الإنتاج الصناعى الصينى

- الكشف عن مبيعات التجزئة الصينية

- إعلان مؤشر أسعار المستهلكين البريطانى

- تفاصيل مؤشر أسعار المستهلكين الكندى

- مخزونات النفط الخام الأمريكى

- قرار الفائدة والتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفى للاحتياطى الفيدرالى

-الناتج المحلى الإجمالى النيوزيلندى

وكانت أسعار الذهب سجلت أقل مستوى في أكثر من 3 أسابيع تقريباً تحت ضغط ارتفاع الدولار خلال الـ48 ساعة ماضية، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الأخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.