شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بذلك إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -0.04 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 10.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.15 ومستوى المقاومة 10.64.