شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم الحالي 38.80، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.70% بما يعادل 1.10 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب، نتيجة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق، في الوقت الذي كان يبحث فيه عن قاع صاعد ليتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.80، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 46.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.50 ومستوى المقاومة 44.05.