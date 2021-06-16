شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يتحرك بنطاق ضيق – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -0.08 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 20.10، ليستهدف مستوى المقاومة 20.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.84 ومستوى المقاومة 20.60.