شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يرتفع من جديد – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العبد اللطيف (2340) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 0.10 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولا لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.80، ليستهدف مستوى المقاومة 45.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.45 ومستوى المقاومة 41.25.