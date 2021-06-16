شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.68% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.40، ليستهدف مستوى المقاومة 12.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.40 ومستوى المقاومة 12.18.