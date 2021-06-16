شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الخليج للتدريب (4290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 30.80، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.10% بما يعادل -0.65 نقطة، وأيضاً ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.30 ومستوى المقاومة 32.25.