شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المعذر ريت (4334) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.21% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 9.55 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 9.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 9.55.