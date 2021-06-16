شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تنفي الاستغناء عن «أسترازينيكا» وتؤكد فوائده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نفت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، أن يكون أحد مسؤوليها الكبار اقترح التخلي عن لقاح «أسترازينيكا»، مؤكدة أن فوائد هذا اللقاح تفوق مخاطره.

وقالت ناطقة باسم الوكالة الأوروبية في رسالة، إن «موقف الدكتور ماركو افاليري كافاليري خلال مقابلة له فسر بطريقة خاطئة جداً».وأضافت: «رداً على سؤال محدد حول استخدام اللقاح فوق سن الستين لم يقل ماركو كافاليري أبدا إنه ينبغي وقف استخدامه».

وتابعت «على العكس، من الواضح أن المنافع تفوق المخاطر لدى الأفراد فوق سن الستين ويجب الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا».

وأوردت أن موقف كافاليري كان واضحاً على هذا الصعيد، وشدد على أن «قرار استخدامه في صفوف السكان والأعمار المختلفة هو من صلاحية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى عوامل محددة مثل انتشار الفيروس وتوافر اللقاحات».