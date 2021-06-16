شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أمميون يحذرون من انتشار العبوات الناسفة في الكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

حذرت مجموعة الخبراء الأمميين المسؤولة عن تطبيق العقوبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من انتشار العبوات الناسفة اليدوية الصنع في شمال شرق البلاد في تقرير سنوي رفع إلى مجلس الأمن الثلاثاء.

وجاء في التقرير أن «المجموعة توصي بأن يكلف مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحسين قدرتها على التصدي للعبوات الناسفة اليدوية الصنع».

وقال الخبراء في استنتاجاتهم إنه يتعين على الجنود الدوليين تطوير «قدراتهم في مجالات التوعية والبحث والرصد والتدخل بشأن العبوات الناسفة اليدوية الصنع»..وذكر التقرير أنه في الكونغو الديمقراطية منذ عام «واصلت الجماعات المسلحة العمل مع إفلات من العقاب في الشرق» مع عمليات تسلل من الدول المجاورة.

وذكر الخبراء أنه خلال الفترة قيد الدرس «لا سيما في مناطق عمليات القوات الديمقراطية المتحالفة (مجموعة مسلحة من أصل أوغندي) زادت الحوادث الناجمة عن استخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع».

وبرأيهم، فإن استخدام هذا السلاح يهدف أكثر إلى ضمان السيطرة على المناطق - مع زيادة عدد الضحايا المدنيين - أكثر من استخدامه كأداة إرهابية.

واوضح الخبراء أنه «لم يتمكن من إثبات الدعم المباشر أو قيادة وسيطرة تنظيم داعش على القوات الديمقراطية المتحالفة رغم محاولات الأخيرة إظهار ولاء» للتنظيم.

كما أوردوا في تقريرهم حادثة مقتل السفير الإيطالي في الكونغو لوكا أتاناسيو في فبراير/ شباط الماضي، شرقي البلاد خلال هجوم على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وأشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

والشهر الماضي، أعلنت كينشاسا حالة حصار في مناطق شرقي البلاد للسيطرة على عنف نحو 120 جماعة مسلحة.