شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تقترب من نصف مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - رويترز

اقتربت وفيات فيروس كورونا في البرازيل من حاجز الـنصف مليون، بعدما سجلت السلطات الصحية، الثلاثاء، 2468 حالة جديدة، و80609 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشير بيانات وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و533221 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 490696 وفاة.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.