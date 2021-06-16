شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يسقط مسيرتين مفخختين جنوبي بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط الجيش العراقي، الثلاثاء، مسيرتين «مفخختين» في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، على «تويتر»، أن قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد. وأشار البيان إلى أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت أيضاً من إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية».

وشهد الأربعاء الماضي، استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة، نجح الجيش في إسقاط واحدة منها.