الاقتصاد

معهد البترول الأمريكي: هبوط مخزونات النفط بأكثر من 8 ملايين برميل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 8.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 4.2 مليون برميل.


وصعدت مخزونات البنزين بحوالي 2.9 مليون برميل فيما ارتفع مخزون المقطرات بنحو مليوني برميل.


وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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