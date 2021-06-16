شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق منخفضاً أدنى مستوى 600 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" للسيارات الكهربائية خلال تداولات يوم الثلاثاء ليتراجع أدنى حاجز 600 دولار، وذلك في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي في وول ستريت مع تحول الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره بشأن معدل الفائدة.



وتلقى سهم "تسلا" دعما في الآونة الأخيرة من الطلب القوي على سياراتها الكهربائية لا سيما "موديل واي".



وتعرضت "تسلا" لضغوط نتيجة حادث تصادم وقع لسيارات كهربائية في مناسبات مختلفة بالولايات المتحدة كان من يقود هذه المركبات قد استعان بتكنولوجيا القيادة شبه الآلية، وهو ما يثير المخاوف بشأن أمان استخدام هذه التكنولوجيا.



كما أن سهم "تسلا" ارتبطت حركته نوعا ما بحركة العملات الرقمية خاصة البيتكوين نتيجة استثمار المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" في هذا النوع من الأصول المثيرة للجدل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" في جلسة الثلاثاء بنسبة 2.9% وأغلق الجلسة عند 599.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 616.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 598.2 دولار.