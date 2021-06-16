شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تبقي على خسائرها وتغلق على انخفاض قبيل قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريية خلال تداولات اليوم الثلاثاء قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.8% في مايو/أيار بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% متجاوزا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 0.6%، كما انخفض المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% مخالفا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.4%.



ويبدأ اليوم في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، وذلك في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً والتي تشير إلى استمرار صعود معدل التضخم.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.8% أو ما يعادل 1.24 دولار وأغلق الخام عند 72.12 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.1 دولار وأقل سعر عند 70.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.13 دولار وأغلق عند 73.99 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74 دولارا وأقل سعر عند 72.7 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 94 نقطة) إلى 34299 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34420 نقطة وأقل مستوى عند 34199 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 101 نقطة) إلى 14072 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14171 نقطة وأقل مستوى عند 14052 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4246 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4257 نقطة وأقل مستوى عند 4238 نقطة.