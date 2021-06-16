شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بفعل توقعات تحسن الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن توقعات تحسن الطقس في الولايات المتحدة.



وكشفت وكالات الأرصاد الجوية عن أن هناك تحسنا في الفترة المقبلة خاصة في ولايات الغرب والوسط التي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بالصويا والذرة.



ومن شأن توقعات تحسن الطقس في أمريكا وتساقط الأمطار في وقت لاحق هذا الشهر أن تضغط على أسعار السلع الزراعية نتيجة مساهمة هذا الطقس في وفرة المعروض من تلك السلع.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أوضحت في تقرير صادر أمس الإثنين عن أنها صنفت 68% من محصول الذرة في البلاد عند مستوى جيد إلى ممتاز بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالأسبوع السابق، في حين صنفت 62% من محصول الصويا عند مستوى جيد إلى ممتاز بانخفاض قدره 5 نقاط.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% إلى 14.65 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.88 دولار وأقل سعر عند 14.60 دولار.