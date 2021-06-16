شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أدنى مستوى في نحو أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور قرار البنك المركزي الأمريكي المرتبط بمعدل الفائدة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.8% في مايو/أيار بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% متجاوزا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 0.6%، كما انخفض المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% مخالفا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.4%.



ويبدأ اليوم في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، وذلك في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً والتي تشير إلى استمرار صعود معدل التضخم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% أو ما يعادل 35 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.69 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يونيو/حزيران.