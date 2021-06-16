شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات، وقبيل إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن الفائدة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر متوسط دخل المواطنين في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 5.6% في الشهر الماضي بما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 4.9%.



وسجل التغير في طلبات إعانة البطالة في بريطانيا انخفاضا بنحو 92.6 ألف طلب مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنحو 25 ألفاً، وانخفض معدل البطالة إلى 4.7% متفقا مع التوقعات من 4.8% في القراءة السابقة.



هذا، ويبدأ اليوم في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، وذلك في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً والتي تشير إلى استمرار صعود معدل التضخم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.4080، وسجل أعلى سعر عند 1.4129 في حين سجل أقل سعر عند 1.4035.