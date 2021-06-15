شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن عن تطعيم 30 مليوناً بالكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، أنه تم تطعيم أكثر من 30 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس «كورونا» المستجد في المملكة المتحدة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في تغريدة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إن الجرعات الثانية من اللقاحات ذات أهمية بالغة في منح المواطنين حصانة كاملة ضد الفيروس، مضيفاً أن «اللقاح هو سبيلنا للخروج من هذه الجائحة؛ لذلك عندما يحين دورك تقدم واحصل على الجرعتين».

وأشارت القناة إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين اللازمتين من لقاحات فيروس «كورونا» بلغ 30 مليوناً و204 آلاف و738 شخصاً، (أي ما يعادل 57.3% من السكان البالغين)، مضيفة أن 41 مليوناً و830 ألفاً و546 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح (أي 79.4% من السكان البالغين).

وعن تعداد المصابين والوفيات بفيروس «كورونا» المستجد، أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية اليوم تسجيل 7 آلاف و673 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 10 وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالفيروس في المملكة المتحدة حتى الآن قد بلغ 4 ملايين و581 ألفاً و6 إصابات، وتكون الحصيلة الإجمالية للوفيات قد ارتفعت إلى 127 ألفاً و917 وفاة.

تطعيم المراهقين بفرنسا

في سياق متصل، فتحت فرنسا المجال لتطعيم المراهقين ضد فيروس «كورونا» المستجد اعتباراً من أمس الثلاثاء، في إطار توسيع نطاق عمليات تطعيم الفرنسيين؛ للحد من انتشار الوباء. وذكرت صحيفة «لوفيجارو» في موقعها الإلكتروني، أن التطعيم سيكون متاحاً اعتباراً من الثلاثاء لجميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وأكثر.

وفيات الولايات المتحدة

توفي أكثر من 600 ألف شخص بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أرقام لجامعة جونز هوبكنز، أمس الثلاثاء، تذكّر بأن مئات الأميركيين لا يزالون يقضون يومياً جراء فيروس كورونا رغم حملة التلقيح.

ويأتي بلوغ هذه الحصيلة التي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها «مأساة حقيقية» في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة رفع القيود المفروضة لاحتواء الجائحة. (وكالات)