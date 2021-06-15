1000 اجتماع وآلاف الإنجازات

قبل اثنين وعشرين عاماً، وتحديداً عام 1999، أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بإنشاء المجلس التنفيذي للإمارة، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.. على مدى هذه الأعوام، لم يتأخّر المجلس عن تنفيذ مهامه التي أوكلها إليه صاحب السموّ حاكم الشارقة، وكان من أولاها، معاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطاته، ورسم السياسة العامة للإمارة، تحقيقاً لحفظ الأمن والنظام وتوفير المرافق العامة، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وإخضاع الدوائر كافة لخدمة المجتمع والاضطلاع برسم رؤى مستقبلية واقعية للتنمية. ويكون ذلك كله بإشراف الحاكم، لتصريف السياسات العامة وجميع الشؤون التي يختص بها.

وخلال تلك الأعوام، كانت للمجلس إنجازات مشهودة على كل الصعُد، برسم السياسة العامة للإمارة، والإشراف على تنفيذها، وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

هذه المهام الجسام، حملها المجلس، بكل أمانة ، فكانت إنجازاته، بإشراف صاحب السموّ الحاكم، على مدّ الأفق واتساع البصر. وكانت مشروعات قوانين ومراسيم ، وكانت رعاية مصالح المواطنين ، ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي، مهام لم يتوان عن تنفيذها، عبر اجتماعاته التي كان يعقدها أسبوعياً.

بالأمس اجتمع المجلس التنفيذي، برئاسة سموّ ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وكان هذا الاجتماع المهم الذي ناقش فيه عدداً من الموضوعات الحكومية يحمل الرقم 1000.. هذه الاجتماعات الألف لم تكن مجرّد إجراء أسبوعي، يتحلّق فيه الأعضاء حول الطاولات، ويتحدّثون، ثم تصدر الأخبار عن ذلك.. لقد كانت أسابيع حافلة بالإنجازات المهمة، كالتطوير الإداري والتعليم المستمر والإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاتحادية والمحلية وإقرار الاتفاقات المهمة التي ترتب التزاماً مادياً أو أدبياً على الإمارة.

وكان القرار المهم في هذا الاجتماع إنشاء وتنظيم مكتب الشارقة الرقمية، للسعي نحو تحقيق التحول الرقمي في الإمارة، خدمةً لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على الكوادر المؤهلة بإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، لرفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي، وزيادة كفاءة الخدمات والمعلومات الحكومية لمواكبة التطورات وتقديمها عبر منصة الشارقة الرقمية والبوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة. بعد ألف اجتماع، نحن أمام مستقبل حافل عامر بالعطاء والإنجاز والخير.. هنيئاً لمجلسنا التنفيذي في إمارتنا الباسمة.. وهنيئاً للوالد سلطان 1000 نجاح ونجاح.

[email protected]