شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.





البورصة تخسر 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، دلتا للإنشاء والتعمير، بلتون المالية القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، غاز مصر، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مستشفى النزهة الدولى، العبور للاستثمار العقارى، العامة لاستصلاح الأراضي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 466.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.86%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.74%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 24.7 مليون جنيه، 440.4 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 440.4 ألف جنيه، 5.7 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12386 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مساهم رئيسي بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.95 مليون سهم، 109.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي بلتون المالية القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 6.1 مليون سهم، 315.8 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، البدر للبلاستيك 15 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1000 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مساهم رئيسي بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.95 مليون سهم، 109.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي بلتون المالية القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 6.1 مليون سهم، 315.8 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، البدر للبلاستيك 15 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1000 سهم.



نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، طفرة في إجمالي المبيعات الجديدة بلغت 3.4 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو سنوي 98%، وبلغ صافي إيرادات النشاط 1.98 مليار جنيه بنسبة نمو 74%، ووصل صافي الربح إلى 205 مليون جنيه بنسبة نمو 152%. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، طفرة في إجمالي المبيعات الجديدة بلغت 3.4 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو سنوي 98%، وبلغ صافي إيرادات النشاط 1.98 مليار جنيه بنسبة نمو 74%، ووصل صافي الربح إلى 205 مليون جنيه بنسبة نمو 152%.

وأعلن بنك التعمير والإسكان، المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحقق البنك إيرادات الفوائد بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 7.8%، وحققت صافي الربح بعد الضريبة 651 مليون جنيه مقارنة مع 605 مليون جنيه بنسبة نمو 7.6%.

وتحولت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، للخسائر بقيمة 3.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وحققت الشركة مبيعات 647.1 مليون جنيه، وبلغ هامش صافي الخسارة 0.53%، مرجعة سبب الخسائر إلى الارتفاع المطرد في أسعار الخامات خاصة أسعار الزيوت، والتي ارتفعت بأكثر من 40% وكذلك اللبن البودرة ومواد التعبئة وتكاليف الشحن بالإضافة إلى استمرار إغلاق المدارس مما أثر على ربحية الشركة في الربع الأول، وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام ورغبة الشركة في زيادة الأسعار، كما قررت الشركة إلغاء جميع وكالات الائتمان في قطاع مبيعات الجبنة.