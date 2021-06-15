شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض قبيل قرار الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ومع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.8% في مايو/أيار بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% متجاوزا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 0.6%، كما انخفض المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% مخالفا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.4%.



ويبدأ اليوم في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، وذلك في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً والتي تشير إلى استمرار صعود معدل التضخم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.50 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1856.40 دولار للأوقية.