شكرا لقرائتكم خبر عن «ألف عنوان وعنوان» تعزز مهارات صنّاع الكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنظّم مبادرة «ألف عنوان وعنوان» سلسلة ورش عمل يشارك فيها نخبة من الكتّاب والفنانين والناشرين الإماراتيين والعرب منهم الروائي الكويتي طالب الرفاعي، والمصري أحمد مراد، والدكتورة وفاء المزغني وآخرون ضمن برنامج يستمر حتى نوفمبر المقبل.

شاركت الكاتبة الروائية الإماراتية نادية النجار الجمهور مهاراتها في صياغة النصوص القصصي في ورشة بعنوان «مهارات القصة القصيرة» والتي أقيمت يوم 26 من مايو عبر منصة التواصل المرئي «زووم» عرفت خلالها بالعديد من المحاور المتعلقة بكتابة القصص وأسس تناول الشخصيات والمكان والزمان والحبكة وغيرها.

وفي الثالث عشر من يونيو شارك الفنان بندر سليمان في ورشة تحمل عنوان»سكتش نوت (التدوين البصري)«، تطرق فيها للحديث عن العديد من المحاور مثل الأشكال الأساسية للتدوين البصري وعناصر التدوين الرسومي، وغيرها من المعارف الرامية لترسيخ ثقافة هذا النوع من الفنون.

وتقدّم مؤلفة كتب الأطفال الدكتورة وفاء المزغني جلسة تحت عنوان «مهارات وتقنيات الكتابة لليافعين» تروي خلالها سيرة التأليف الموجه لليافعين، حيث ستعرّف الكاتبة المشاركين بمعايير اختيار النص المناسبة للفئات العمرية، وأدوات نجاح المادة القصصية إلى جانب شرح عناصر الإثارة والتشويق التي يتضمنها العمل.

وبخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في مجال الكتاب والتأليف الأدبي، يشارك الكاتب والروائي الكويتي طالب الرفاعي تجاربه في مجال التأليف في ورشة بعنوان «فن الكتابة الإبداعية» تقعد بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية وتتواصل على مدار 5 أيام من 8 وحتى 12 أغسطس المقبل، يقدّم من خلالها الكثير من المعارف الثرية المتعلقة بطرق الكتابة وأساسياتها، والخيارات التي يجب على الكاتب اتباعها أو تجنّبها للوصول إلى مادة أدبية ترقى لفكر ووعي القارئ.

وعلى صعيد النشر وترجمة المؤلفات، تشارك الناشرة الإماراتية الدكتورة اليازية خليفة عبر منصة «زووم» في ورشة بعنوان «أساسيات ترجمة الكتب» 30 سبتمبر بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة، حيث ستتناول الورشة العديد من المحاور منها خصائص الترجمة وأنواعها، ومشاكل وصعوبات الترجمة وغيرها من المضامين المتعلقة بهذا الجهد الذي يسهم في اطلاع الشعوب على تجارب وخبرات نظرائها ادبياً ومعرفياً.

وفي جلسة تحمل عنوان «تسويق الكتب» تعقد افتراضياً عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم» يقدم الناشر محمد قنديل يوم 11 أكتوبر للجمهور خلاصة معارفه حول تسويق الكتاب، حيث يُطلع المشاركين على أهم العناصر الأساسية للتسويق، ويوضح سبل فهم أسواق النشر والتخطيط المسبق للاستراتيجيات التسويقية إلى جانب الوصول إلى ميّزات تتعلّق بالتنافسية التي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستمرارية والتطور.

للتسجيل في الورش والجلسات المقبلة يُرجى ارسال بريد الكتروني على [email protected]..