شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار خاص يحتفي برواق الفن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي إصداراً خاصاً يسرد إنجازات الرواق الأكاديمية خلال سنوات التأسيس الأولى، كما يتحدث عن المشاريع المستقبلية القادمة. ويسلّط الإصدارالضوء على مساهمات الرواق في المشهد الفني والثقافي الغني لدولة الإمارات، عبر مد جسور التواصل مع الجماهير المتنوعة وتشجيع الحوار الفكري والإبداعي من خلال معارضه المتقدمة، سواءً في صالة المعرض الرئيسية أو مساحة المشروع أو غيرها من المشاريع الأخرى. ويضم نصوصاً وصوراً من أشهر معارض الرواق، ومقالات بتوقيع القيّمين، ومقابلات مع فنانين وأعضاء من المجتمع الفني، بالإضافة إلى مقتطفات من الكتب المنشورة في رواق الفن حتى الآن.

جاء الإصدار بعنوان «رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.. 2014-2020» وكتب مقدمته زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والذي رصد تطورَ الفن في ظل التقدّم الاجتماعي في الإمارات، بالإضافة إلى دور الرواق في تطوير مشهد الفنون في الدولة.