شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية غدا نحو الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة غدا البيانات الرسمية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 71.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.1 دولار وأقل سعر عند 70.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.4% إلى 73.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74 دولارا وأقل سعر عند 72.7 دولار.