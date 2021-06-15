شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي.



وكشفت فاعيات اجتماع البنك المركزي عن الشهر الماضي اتفاقا بين أعضاء البنك على أنه من السابق لأوانه النظر في تعديل برنامج مشتريات السندات.



وأشاروا إلى أن السياسة النقدية للبنك سوف تحتاج للبقاء على حالة التيسير الكمي كما هي لفترة من أجل الوصول إلى حالة التوظيف الكاملة في سوق العمل والتعافي الاقتصادي بوجه عام.



ويتوقع أعضاء البنك المركزي الأسترالي العودة إلى حالة التوظيف الكاملة في سوق العمل وبلوغ مستهدف التضخم بحلول عام 2024 على الأقل.



وناقش أعضاء البنك إمكانية زيادة مشتريات السندات بقيمة 100 مليار دولار وربما تقليص حجم المشتريات الحالية متوقعين الارتفاع تدريجيا في معدل الأجور خلال السنوات القليلة المقبلة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.768، وسجل أعلى سعر عند 0.7717 في حين سجل أقل سعر عند 0.7673