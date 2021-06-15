شكرا لقرائتكم خبر القصبي: مصر لديها المقومات الجاذبة للاستثمار.. وهناك جدية لحل المعوقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن الانطباع السائد عن مصر حاليا أن فيها حراكا إيجابيا، وبها تطور، وهناك جدية لحل المعوقات، مشيرا إلى أن مصر بها كل المقومات الجاذبة للاستثمار، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والعقول المؤهلة، والسوق الكبيرة، معربا عن تفاؤله بتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال خلال لقائه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوفد السعودي جاء ليقول لكم نحن معكم قلبا وقالبا، فلدينا توجيه بذلك، وسنبذل كل إمكاناتنا لتكثيف التواصل مع المسؤولين الحكوميين، بهدف زيادة أطر التعاون بين البلدين.

وأضاف «يرافقني في هذه الزيارة 35 من رجال الأعمال بالمملكة، ولولا ظروف جائحة كورونا، لاصطحبت معي عددا أكبر»، مبينا أن «ثلث رجال الأعمال المرافقين لي لديهم توسعات لمشروعاتهم في مصر، ولديهم بعض التحديات نعمل معا على تذليلها بهدف انطلاق هذه الاستثمارات».

وتابع أنه والوفد المرافق اجتمعوا مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورجال الأعمال، واستمعوا إلى مقترحاتهم.

استراتيجية إعلامية عربية

في سياق آخر قدم وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي مقترحا بشأن تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية لتتضمن إعداد «الاستراتيجية الإعلامية العربية للتصدي لجائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها»، وأن يشكل فريق عمل عربي مشترك للعمل على إعدادها تحت إشراف قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأن تتضمن مبادرات تنفيذية لتوعية المجتمع العربي بأهمية تلقي اللقاح ودحض الإشاعات الزائفة التي يروج لها حول لقاحات كورونا بأنواعها المختلفة، ورفع مستوى الوعي بسبل التعايش مع العالم ما بعد جائحة كورونا.

ونوه في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثالثة عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد أمس برئاسة عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مجاهد أبوالهيل بأن المملكة قدمت ورقة عمل تتضمن الأهداف المقترحة للاستراتيجية ومساراتها ومحاورها الرئيسية.

تبني رؤية مشتركة

وقال القصبي إن الاجتماع استمرار للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها عالمنا العربي في مختلف الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية نظرا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية.

وأضاف: لا يخفى عليكم التطورات الخطيرة في الملف الفلسطيني التي نتجت عن الإجراءات الإسرائيلية التي أثارت مشاعر المسلمين حول العالم في منطقة باب العامود، والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح.

وشدد على أن ذلك يحتم على المسؤولين عن الإعلام العربي تبني رؤية مشتركة لزيادة وعي المجتمع الدولي، وضرورة العمل على إحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

إيصال الرسائل الحقيقية

وأشار القصبي إلى أن جائحة كورونا وما فرضته من تحد واختبار غير مسبوق لقدرات الدول ومؤسساتها الإعلامية في مواجهة هذه الجائحة قد اقتضت بذل جهود مضاعفة، بالتنسيق مع المسؤولين في القطاعات الصحية في البلدان، من أجل إيصال الرسائل الحقيقية عن الفيروس، وطرق الوقاية منه.

وقال إن استمرار الجائحة وظهور متحورات منها يفرض علينا زيادة الإجراءات الاحترازية للوقاية منها، ومن هذا المنطلق جاء قرار المملكة باقتصار حج هذا العام على عدد محدود من المقيمين في المملكة لضمان عدم تفشي الفيروس وحرصا على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وإقامة الشعيرة على نحو آمن صحيا.

وجدد التأكيد باسم وزارة الإعلام بالمملكة التزام الوزارة والهيئات التابعة لها بتسخير جميع إمكاناتها المتاحة لأي عمل أو جهد يسهم في تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، ويحقق آمال وطموحات قياداتنا وشعوبنا العربية، التي تنتظر منا الكثير من العمل والإنجاز.