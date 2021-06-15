«مدن» تتفق مع TBC لاستثمار أراضيها التعليمية

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وقع الاتفاقية عن هيئة «مدن» الرئيس التنفيذي المهندس خالد السالم، وعن شركة TBC الرئيس التنفيذي المهندس فهد الحماد.
وتقضي الاتفاقية بإسناد إدارة استثمار أراض تابعة لـ»مدن» إلى شركة تطوير للمباني TBC، لما لها من خبرة في مجال إدارة استثمار المرافق التعليمية في جميع أنحاء المملكة.
وبموجب الاتفاقية تتولى شركة تطوير للمباني TBC، إدارة استثمار الأراضي التي تسند إليها من قبل «مدن»، بالتعاقد مع مستثمرين من أجل إنشاء وتشغيل مرافق تعليمية، على أن يتم ذلك وفقا للمعايير المعمارية والتشغيلية المعتمدة لدى وزارة التعليم.
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