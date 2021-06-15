«سبل» تتفق مع «سابتكو» لنقل الإرساليات البريدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة البريد السعودي (سبل) والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن أسطولها من خلال مواقعها ومحطاتها التشغيلية بنظام أعمال B2B. ومثل البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما مثل الشركة نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية أحمد الجهني. ‏وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقات النوعية التي يبرمها البريد السعودي لتطوير آليات العمل والتوسع في الخدمات، وتنص الاتفاقية على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات بين الطرفين، كما تأتي تعزيزا لاستراتيجية التحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات.

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