الصندوق السياحي يمول مشروع فندق 5 نجوم في الخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل مع شركة أجدان للتطوير العقاري، بهدف تمويل فندق من فئة خمس نجوم ضمن مشروع واجهة أجدان البحرية في الخبر حيث يعد هذا المشروع أول المشروعات التي يدعمها الصندوق في المنطقة الشرقية.

ووقع كل من الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد العتيبي على الاتفاقية التي تشكل مثالا جيدا للتعاون المشترك، الذي يعمل الصندوق على تعزيزه بين القطاعين العام والخاص ضمن مهمته لتمكين المستثمرين من دخول استثمارات نوعية تدفع بعجلة التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالمملكة على مختلف المستويات.

ويتكون المشروع من فندق مؤلف من عشرين طابقا بإطلالة مباشرة على الخليج العربي، ويعد مكملا لمشروع واجهة أجدان البحرية، الذي يضم مجموعة متنوعة من المرافق مثل ممشى «أجدان ووك» إضافة إلى سلسلة المطاعم ومتاجر التجزئة العالمية، ومجمع السينما الترفيهي، وبرج يضم 192 وحدة سكنية فاخرة.

وقد اختيرت علامة ’فيرمونت‘ العالمية لإدارة الفندق، نظرا لباعها الطويل في تشغيل مشروعات مماثلة.

وأوضح الفاخري أن تمويل هذا المشروع يأتي في صلب استراتيجية الصندوق التي ترمي إلى تمكين استثمارات ذات قيمة مضافة في الوجهات المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ بهدف الارتقاء بتجربة السائح وتعزيز مصادر الدخل في القطاع، عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل المشروعات، وإيجاد أفضل المشغلين العالميين.

وأشار العتيبي إلى أن الفندق الذي يعد وجهة مثالية لسياحة الاستجمام، يضم 160 غرفة فندقية فاخرة تتميز برحابتها، بالإضافة إلى العديد من المرافق الراقية من ناد رياضي وقاعتي مؤتمرات متعددتي الاستخدامات ومطاعم ومقاه واستراحة على سطح الفندق بإطلالات بانورامية.

يذكر بأن صندوق التنمية السياحي تأسس عام 2020 برأسمال يبلغ 15 مليار ريال ليكون الممكن الرئيس للمستثمر بهدف دفع عجلة تطوير مشروعات سياحية نوعية ترسخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.