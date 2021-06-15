شكرا لقرائتكم خبر تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية مطلع يوليو 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي مطلع يوليو المقبل موعدا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الكود السعودي للمباني السكنية







تاريخ التطبيق 2021/7/1



يطبق على:





المباني الجديدة في القطاعين العام والخاص ويشمل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل



المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل



الأهداف:





وضع الحد الأدنى من متطلبات واشتراطات السلامة والصحة



توفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية



ترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري



حماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها



الجهات المشاركة: