شكرا لقرائتكم خبر 78 % من مستفيدي خيارات «سكني» يسكنون منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد أكثر من 100 ألف أسرة من خيارات وحلول البرامج السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 78 ألف أسرة سكنت منازلها، تمثل نسبة 78% من إجمالي المستفيدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول بنسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن الأسر استفادت من مختلف الحلول والخيارات التي يتيحها، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات الأخرى، مثل: إصدار شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، والاستفادة من المستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها، وذلك عبر إجراءات سهلة وميسرة من خلال تطبيق (سكني).

وبين أن مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية العام 2021 حتى مايو الماضي بلغ 44.7 ألف أسرة، فيما استفادت 31 ألف أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت نحو 14 ألف أسرة خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات (سكني)، و10 آلاف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوه البرنامج إلى استمرار أعمال التنفيذ والبناء للمشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تمهيدا للبدء في تسليمها للأسر المستفيدة، ضمن 98 مشروعا توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط.

ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع (سكني)، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية و(المقاول المعتمد)، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء الكترونيا.

المستفيدون من الخيارات السكنية (يناير ـ مايو 2021)







الإجمالي 100,449 أسرة منها



78,349 أسرة سكنت منازلها



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