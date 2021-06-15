1.7 مليون عملية توثيق الكتروني خلال 3 أشهر

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وأشارت وزارة العدل إلى أنها أتاحت خدماتها التوثيقية الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وأوضحت الوزارة أن قائمة العمليات اشتملت على 926 ألف عملية توثيق وكالات وإقرارات، وفسخ أكثر من 167 ألف وكالة، فيما بلغ عدد طلبات توثيق العقارات نحو 514 ألف طلب، وأكثر من 10 آلاف عملية توثيق عقود شركات، وفيما يخص الحالات الاجتماعية فقد بلغت أكثر من 65 ألف عملية، وتوثيق قرارات الشركات 450 قرارا، إضافة إلى 21 عملية توثيق رهن صناعي.
وقد أطلقت وزارة العدل التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن مراجعة كتابات العدل، كما يسهم التحول الرقمي للتوثيق في توفير أكثر من 8 ملايين ورقة سنويا.
خدمات التوثيق الالكتروني عبر بوابة ناجز
- الفترة: الربع الثالث 1442
- العدد 1.7 مليون عملية
تفاصيل العمليات:
- 926 ألف عملية توثيق وكالات وإقرارات
- 167 ألف عملية فسخ وكالة
- 514 ألف طلب توثيق عقارات
- 10 آلاف عملية توثيق عقود شركات
- 65 ألف عملية لحالات اجتماعية
- 450 عملية توثيق قرارات شركات
- 21 عملية توثيق رهن صناعي
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