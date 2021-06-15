شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي» ترفع حصتها في «سيراميك رأس الخيمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة أن شركة الحجر الجيري قد تنازلت عن كامل حصصها في الشركة والتي تبلغ 63.69 مليون سهم وتمثل ما نسبته 6.41% من رأس مال الشركة إلى شركة «الراجحي شركاء»، والتي بلغت نسبة مساهمتها 8.32% من إجمالي رأس مال الشركة.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس الأول، تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة «سيراميك رأس الخيمة»، بقيمة 121 مليون درهم. تم تنفيذ الصفقة على 63.7 مليون سهم من أسهم الشركة ما نسبته 6% من أسهم الشركة بسعر 1.9 درهم للسهم.