شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى وجرحى في إطلاق نار في منزل بشيكاغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل أربعة أشخاص ونقل أربعة آخرون إلى المستشفى، صباح الثلاثاء، في إطلاق نار داخل منزل في المنطقة الجنوبية بولاية شيكاغو الأمريكية، وفق ما نشرت شبكة «سي إن إن».

قالت الشرطة، إن إطلاق النار وقع الساعة 5:42 صباحاً، بعد مشادة في تجمع في المنزل في حي إنجليوود. وقال قائد شرطة شيكاغو ديفيد براون، إن ثلاث نساء ورجلاً قتلوا في إطلاق النار، وأصيب ثلاثة رجال وامرأة.

ولا يوجد مشتبه فيهم في إطلاق النار حتى الآن. وقال إن الضحايا هم الشهود الوحيدون، لكن الشرطة لم تتمكن من الحصول على أقوال منهم حتى الآن؛ لأنهم ما زالوا يتلقون العلاج من إصاباتهم.

وأضاف براون، إن طفلاً يبلغ من العمر عامين نُقل إلى المستشفى للمراقبة، لكن لم يُطلق عليه الرصاص. وبحسب الشرطة، عثر على سلاح ناري داخل المنزل الذي لم يتم اقتحامه قسرياً على ما يبدو. وبحسب إحصاءات أمريكية، ارتفع عدد حوادث إطلاق النار خلال العام الجاري عبر أنحاء البلاد إلى 272 حادثاً.