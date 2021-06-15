شكرا لقرائتكم خبر عن قيمته مليون دولار.. البحر يقذف كوكايين إلى قاعدة جوية أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قذفت مياة البحر أكثر من 60 رطلاً من الكوكايين، قيمتها تتعدى المليون دولار، إلى قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، بعدما جرفت المياه 20 عبوة مجهولة، يبدو أنها فقدت من قوارب المهربين العابرين، وفق ما نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية الاثنين.

وقادت الصدفة السلطات للعثور على المخدرات عندما كان مسؤولو هيئة الحياة البرية بالولاية ينظفون الشاطئ من أعشاش السلاحف، وعثر على العبوات المربوطة بإحكام في غلاف بلاستيك، ملقاة على الرمال.

وأبلغت الهيئة أمن القاعدة الجوية، الذين اتصلوا بدورهم بضباط المخدرات الميدانيين، الذين حددوا المادة المكتشفة على أنها كوكايين بقيمة 1.2 مليون دولار.

وأغلقت فرق الأمن الشاطئ، وعثرت في النهاية على 24 طرداً تم التحفظ عليها، وإرسالها إلى وزارة الأمن الداخلي لمزيد من التحقيق. وقال الوكيل الخاص للأمن الداخلي ديفيد كاسترو، إن المهريين ينقلون عادة الكوكايين في بالات من 25 عبوة، وزن كل منها كيلوجرام، ويمكن أن تضيع بالة بأكملها في البحر إذا فشل تغليفها.

وتعد شواطئ فلوريدا نقطة انطلاق لكميات كبيرة من المخدرات التي تشق طريقها إلى الولايات المتحدة من أمريكا الجنوبية.

وتكتشف السلطات الأمريكية سنوياً في مياة فلوريدا مواد من الكوكايين قيمتها مئات الملايين، وشهد شهر فبراير/ شباط الماضي، انتشال مخدرات قيمتها 70 مليون دولار.