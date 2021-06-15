شكرا لقرائتكم خبر عن «بالاس بير» لحمدان بن محمد يفوز بسباق «كوين آن ستيكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت نسخة 2021 لمهرجان «رويال آسكوت»، وشهدت تألق المهر «بالاس بير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في الحفل، حيث حقق فوزاً مستحقاً في سباق «كوين آن ستيكس» (ج1) لتحصل دولة الإمارات على أول نقطة في المهرجان.

وأثبت «بالاس بير» مرة أخرى أنه أحد أفضل الخيول لمسافة 1600 متر في العالم بحصوله على فوزه الثامن بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون وسدن بالرغم من انطلاقته غير المثالية من البوابة رقم (11) على الأرضية الصلبة، وتقدم ابن «كينجمان» في الجهة القريبة من الحاجز ثم انفرد بالصدارة في آخر 200 متر من السباق ليكمل السباق في زمن وقدره 1.39.18 دقيقة بفارق طول ونصف الطول أمام المرشح القوي «لوبي فيرنانديز» بقيادة هيفرنا وقيادة أوبراين، فيما حل «سير باسكر» بإشراف نايت وقيادة ميرفي في المركز الثالث.

وتربع الفارس ديتوري على عرش الصدارة في تاريخ سباق «كوين آن ستيكس» بعد فوزه الأخير، حيث أصبح الفارس الأكثر فوزاً فيه برصيد سبعة ألقاب، وقال بعد السباق إنه يحب قيادة «بالاس بير» وشبهه بوالده «كينجمان»، وأضاف: «كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها على هذه النوعية من الأرضية وتألق ليكسب سباق جروب 1 آخر ليثبت جودته العالية».

وأشار المدرب جون جوسدن إلى قدرة «بالاس» للركض على مختلف الأرضيات كذلك وإحراز المركز الأول، ورجح مشاركته في سباق «سوسكس ستيكس» في مهرجان «جلورياس جودوود» المقبل.

وتوج «خوان ألكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بالشوط السادس بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفن ريان.