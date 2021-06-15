شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أمريكية من «حرائق متوقعة» بسبب موجة الحر القياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الولايات المتحدة لموجة حر خطرة تضرب حالياً غربي البلاد، مهددة بتحطيم الأرقام القياسية في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا، هذا الأسبوع، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل قياسي تجاوز 110 درجات فهرنهايت (43 درجة مئوية)، ما زاد المخاوف من حرائق غابات في المنطقة، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن التحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة من فينيكس إلى شمال كاليفورنيا ستبقى كما هي حتى السبت. وأوضحت أن الحرارة في وادي كاليفورنيا الأوسط قد ترتفع إلى 113 بين يومي الخميس والسبت، وأن أجزاء من أريزونا يمكن أن تصل فيها الحرارة إلى 119 درجة.

وحذّرت شبكة «cbs» من أن الحرارة المرتفعة والجفاف سيؤديان إلى اندلاع حرائق كبيرة، مبينة أن 27% من المنطقة تعاني من الجفاف، وهي أعلى نسبة تسجل فيها منذ نحو 20 عاماً. وسبب هذه الموجة القاسية «قبّة حرارية» كبيرة ذات مستوى علوي تتمركز من جبال روكي وصولاً إلى كندا، وتتجه غرباً نحو كاليفورنيا، الأربعاء، والخميس.

وصدرت تحذيرات حتى الآن لنحو 43 مليون شخص غربي وجنوب غربي الولايات المتحدة من الارتفاع المتوقع للحرار، إذ يتوقع أن تحطم مدن أمريكية أرقاماً قياسية عدة، بما فيها فينيكس، وتوسون في أريزونا، إضافة إلى سالت ليك سيتي في يوتا.

ويمثل هذا الطقس الحارق أول اختبار هام هذا العام لشبكات الكهرباء غربي الولايات المتحدة، فيما تستعد المنطقة لمواجهة موجة جفاف تاريخي.

يأتي هذا بعد 10 أشهر من تعرض كاليفورنيا لموجات من انقطاع التيار الكهربائي المستمر في الصيف الماضي، وتسبب ذلك بغرق أكثر من مليون شخص في الظلام لفترة وجيزة خلال موجة الحر لأول مرة منذ أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد عام 2001.