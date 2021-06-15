شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها المقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.83%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والتجارة والموزعون بنسبة 1.47%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.29%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.17%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.91%.

كما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.65%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاعي خدمات النقل والشحن والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، 0.06%، على التوالي، واستقر قطاع الخدمات التعليمية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 466.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.86%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.74%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 24.7 مليون جنيه، 440.4 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 440.4 ألف جنيه، 5.7 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12386 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.