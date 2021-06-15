شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تلغى ترخيص هوم إنفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر
كما قررت الهيئة، وقف شركة فينا انفست للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، بدءً من تاريخ 16 يونيو وحتى 15 يوليو عام 2021.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.