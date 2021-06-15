شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى على جواز فى يونيو 2021.. أعرف أسعار الذهب رايحة فين؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار حركة الذهب صعودا وهبوطا هذا الشهر، يقدم برنامج أسواق في حلقة جديدة تغطية خاصة عن التوقعات المحتملة لأسعار الذهب خلال يونيو 2021، ومستقبل حركة المعدن النفيس سواء في البورصات العالمية وفي السوق المصرية.

أسعار الذهب من المتوقع أن تدور في قناة سعرية تتراوح بين 1850 دولار إلي 1909 دولار بالنسبة لاونصة الذهب صعودا وهبوطا، وهنا يتوقف حركة السعر على مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتقارير أداء الاقتصاديات الكبري وكذلك حركة الفائدة والتضخم.

سعر الذهب في مصر من المتوقع أن يظل يتأرجح بين 800 إلي 820 جنيها للجرام حتي نهاية يونيو 2021 وذلك وفقا لما تشهده الأسواق العالمية من تطورات.