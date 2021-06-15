شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع قليلاً وسط استقرار إيجابي للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة الإجراءات الحكومية الصينية.



وتستهدف الصين فرض قيود على أسعار السلع لا سيما المعادن الصناعية من أجل كبح ارتفاعها في الآونة الأخيرة الأمر الذي يؤثر سلباً على السلع.



ويخشى مراقبون من أن تتخذ الصين مزيدا من الإجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار المعادن الصناعسة في البلاد.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة دلتا سريعة التفشي في بعض الدول الأوروبية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جريتش بنسبة 0.3% إلى 2765 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2765 دولارا وأقل سعر عند2740 دولارا.