شكرا لقرائتكم خبر عن «أوليفر وايمان»: نمو الطيران التجاري في 2022.. وظهور الطائرات الأصغر حجماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة، والذي سيستمر على مدى يومين في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة واسعة من قبل مجموعة من أبرز القادة في القطاع وغيرهم من الموردين والعملاء والمتخصصين في الصيانة والإصلاح والعمرة ضمن قطاع الطيران.

واستُهِل الحدث بجلسة الافتتاحية التي قدمها مايكل ويتي الشريك في قسم النقل والخدمات في شركة أوليفر وايمان.. مشيراً إلى أنه على الرغم من استمرار مواجهة قطاع الطيران للعديد من التحديات إلا أن هنالك بوادر خير وتوقعات إيجابية؛ حيث أشارت التوقعات السابقة الصادرة عن أوليفر وايمان إلى أن أسطول الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط سيشهد نمواً على المدى الطويل يصل إلى 4.2 في المئة كمعدل نمو سنوي مركب، كما من المتوقع أن يستعيد القطاع حجم أسطوله إلى ما كان عليه قبل أزمة «كوفيد-19» في العام 2023، في حين أن الطلب على الصيانة والإصلاح والعمرة سيتعافى خلال العام 2022 بحسب رأي معظم المشاركين في الدراسة.

وقال مايكل ويتي، إن شركات الطيران وشركات الصيانة والإصلاح أظهرت مرونة كبيرة للتخفيف من آثار الوباء؛ حيث سيظهر أسطول في عام 2022 يتسم بطائرات أصغر حجماً ليكون أكثر رشاقة وكفاءة في حين سيواجه القطاع بعض التحديات في توافر الكفاءات لأعمال الصيانة والإصلاح، باعتباره أحد أبرز التحديات للقطاع الدولي.

وشهد اليوم الأول إعلان شركة بوينج والشركة التركية للتقنيات تجديد اتفاقية حزم قطاع الغيار المصممة خصيصاً لهذه الاتفاقية، وذلك لمدة ثلاثة أعوام أخرى؛ حيث ستُسهم هذه الاتفاقية بتعزيز كفاءة وموثوقية الشركة التركية للتقنيات، فضلاً عن وصولها إلى قاعدة أكبر من العملاء الدوليين ضمن الشبكة العالمية لقطع الغيار وخدمات الإصلاح.

وتخلل اليوم الأول أيضاً توقيع اتفاقية إطار بين شركة «جورامكو» وشركة «في دبي جولف» للتعاون في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة؛ حيث سيعمل الجانبان بموجب هذه الاتفاقية على توسيع قدراتهم وإمكانياتهم في هذا المجال، وتعزيز مستويات التعاون لتوفير تجربة عملاء متطورة وشاملة، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز التنمية المستدامة لكلتا المنظمتين.

وشملت قائمة المشاركين في المعرض كلاًّ من شركة الاتحاد للطيران الهندسية، ومركز محمد بن راشد للطيران، وشركة «ليبير» الشرق الأوسط، وشركة «سند»، وشركة «إس أر تيكنيكس»، والشركة الأردنية لأنظمة الطيران، والشركة التركية للتقنيات.

ويعقد في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مؤتمر لمدة يومين، تحت اسم «Go Live» الذي يشمل أكثر من 25 خبيراً في القطاع من المنطقة. وسيحظى المشاركون والحضور بمحتوى مجاني، إلى جانب الفقرات والفعاليات التي يتميز بها مما يتيح لهم فرصة التواصل وتبادل الخبرات في الوقت نفسه.

ويتم تنظيم معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة، مع التقيّد بأعلى معايير وإجراءات الصحة والسلامة.

(وام)